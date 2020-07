Ricciardo: "A Palermo mi sono sentito un giocatore da A. Vado via con rammarico"

L’ex centravanti del Palermo Giovanni Ricciardo dalle colonne della Gazzetta dello Sport ha parlato del suo addio alla piazza siciliana dopo la conquista della promozione in Serie C: “Vado via con rammarico, sono legatissimo a Palermo. Nonostante una seconda parte di stagione non all’altezza della prima, ritengo di essere stato fondamentale per la promozione. Sognavo la riconferma, sarebbe stato bellissimo, ma conosco il calcio e capisco come vanno certe cose. Sagramola e Castagnini mi avevano detto che nulla era deciso, ma che avrebbero puntato su gente di categoria. - continua Ricciardo - A Palermo mi sono sentito un giocatore di A e di ciò non posso che ringraziare tutti. Tiferò sempre rosanero. Il mio momento più bello è stato il primo gol segnato, proprio sotto la curva nord dei nostri tifosi. Quel boato è stato come un orgasmo, e mi rimarrà dentro per sempre”.