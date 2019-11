Rieti, ag. Marcheggiani: "È sulla bocca di tutti, ma per ora non parte"

“Addio anticipato? Si vociferava, qualche voce di corridoio che non ha ragione di esistere in questo momento. Francesco è un calciatore del Rieti, per contratto lo è fino al 30 giugno”. Parla così ai microfoni di Tuttoc.com l’agente Stefano Guercini a proposito del futuro dell’attaccante classe ‘91 Francesco Marcheggiani autore di otto reti con la maglia del Rieti in questa stagione: “È sulla bocca di tutti. C'è un discorso però legato al rispetto del regolamento e degli strumenti che sono stati forniti dagli avvocati dell'AIC che hanno accompagnato i ragazzi affinché venissero tutelati nella maniera più completa i loro diritti. I ragazzi del Rieti, sicuramente si sono trovati in grande difficoltà, ma hanno risposto in maniera professionale. Il regolamento e quello che succederà lo sapremo quando emergeranno tutte quelle risultanze determinate dalla messa in mora e tutto il resto. In questo momento il pensiero del ragazzo è quello di dare tutto per il Rieti, una squadra che ha voluto fortemente. In un certo momento i ragazzi sono stati l'unico appiglio per i tifosi e quindi ognuno di loro ha fatto e farà il proprio dovere fino in fondo. Nonostante le voci, il gradimento su Francesco è indipendente alla situazione della società. C'è un regolamento e tutti quanti noi vogliamo rispettarlo".