© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Altro cambio in panchina all’orizzonte in casa Rieti. Dopo la sconfitta con il Catanzaro infatti la società ha deciso di allontanare Roberto Beni, con cui il feeling non era mai nato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport spiegando che per la sua sostituzione si fanno i nomi di due tecnici che già avevano guidato il club in questa stagione: Alberto Mariani, che aveva iniziato la stagione, e Bruno Caneo, in sella da ottobre a dicembre.