Rieti, c'è la cifra per la cessione del club: 320 mila euro a Curci

© foto di Matteo Ferri

Il Rieti è stato venduto per 320 mila euro. A riportarlo è rietilife.it che spiega come l'azienda Ital Diesel SRL liquiderà il presidente uscente Curci per circa 320 mila euro. L'amministratore unico del club sarà Giuseppe Troise, mentre non ci sono novità per gli arretrati per i calciatori né la fideiussione alla Federazione.