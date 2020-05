Rieti, Caneo è ottimista: "Abbiamo buone possibilità di centrare la salvezza"

Il tecnico del Rieti Bruno Caneo ha parlato della stagione credendo ancora nella salvezza: "Con questi protocolli non c'è nemmeno la possibilità di organizzare allenamenti per almeno 55 delle 60 squadre di Lega Pro - riporta il Corriere di Viterbo - In ogni caso, stiamo dando ai giocatori un programma mirato per la ripresa. Abbiamo buone possibilità di centrare la salvezza perché siamo in crescita mentale e la squadra stava girando a mille prima dello stop. Abbiamo bisogno di tre settimane per ritrovare un po'di ritmo, dopo, dopo la terza partita saremo a regime. Il mio futuro? Non dipende da un ipotetico finale di stagione, credo di aver svolto un buon lavoro con tutte le componenti che ruotano attorno al Rieti Calcio".