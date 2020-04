Rieti, Caneo: "Giusto il tagli di stipendi. Futuro? Se c'è un obiettivo comune resto"

Dalle colonne del Corriere di Viterbo, ha parlato il tecnico del Rieti Bruno Caneo: "Sono d'accordo sul taglio degli stipendi e sulla prevenzione della salute. Credo sia giusto che in questo momento tutti facciano dei sacrifici, se dobbiamo fare un piccolo sforzo per far sì che poi il calcio riprenda come lo abbiamo lasciato, ben venga".

Nota poi al futuro: "La società mi fa lavorare tranquillo e non ci fa mancare nulla. Se c'è un progetto, un obiettivo comune, resto volentieri nonostante la categoria".