Rieti, Caneo: "I danneggiati dal 3-0 a tavolino con la Reggina siamo noi"

© foto di Andrea Rosito

Torna in campo il Rieti dopo lo sciopero (motivato dal fatto che la società è stata a lungo inadempiente nei confronti dei dipendenti) che ha visto i laziali condannati al ko a tavolino contro la Reggina, ma la formazione di Bruno Caneo cade contro l'Avellino. Come riporta tuttoc.com, proprio l'allenatore ha parlato nel post gara: "Avrei voluto un atteggiamento diverso da parte dei miei ragazzi, i primi due gol li abbiamo regalati ma la loro vittoria è meritata. Abbiamo reagito sotto di tre gol, ma ormai era troppo tardi: dovevamo scendere in campo con maggiore concentrazione. La società crede nel progetto, ci servono nuovi innesti e mi aspetto un mercato importante perché la proprietà subentrata può fare bene. I danneggiati dal 3-0 a tavolino con la Reggina siamo noi, non le altre squadre che devono guardare in casa loro. I calciatori hanno interrotto lo sciopero e ripreso gli allenamenti dopo l'arrivo della nuova società, l'obiettivo del club è la salvezza con la speranza di trovare maggiore tranquillità col passare del tempo".