Rieti, Capuano: "Primi 20 minuti vergognosi. Onore al Siracusa"

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Tanto rammarico per mister Eziolino Capuano al termine dello scontro salvezza perso di misura contro il Siracusa al “De Simone”. Il tecnico del Rieti ha analizzato così il match nel post-gara: “Io ho visto una sola squadra in campo, tranne i primi 20 vergognosi della mia squadra. Dopo, se non vado errato, il Siracusa non è mai uscito negli ultimi 30 metri. Questa squadra ha dei numeri impressionanti. Ho messo tanti giovani in campo, avevamo fuori Maistro, Marchi, Carpani e Gigli. In serie C non so quante squadre giocano con questa aggressività, parlo della seconda fase. Nel secondo tempo loro non facevano altro che perdere tempo. Con sofferenza, con abnegazione e con un po’ di fortuna dico comunque onore al Siracusa. Sapevamo che era difficilissimo ottenere la salvezza. Abbiamo ancora un discreto margine di vantaggio. E’ chiaro che la partita di oggi non si doveva perdere, purtroppo è successo per una fase scellerata di gestione dei primi 20”.