Rieti, Chéu: "Buona partita, dubbi su qualche decisione arbitrale"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Ricardo Chéu, allenatore del Rieti, intervenuto in sala stampa al termine della sconfitta di Catanzaro, ha dichiarato: "Quando noi perdiamo tre a zero contro una squadra come questa è difficile parlare. Penso però che abbiamo giocato una bella gara e il migliore in campo è stato il portiere del Catanzaro. Loro hanno fatto tre tiri e segnato tre gol, noi abbiamo creato tanto senza però segnare. La fortuna per ora non è dalla nostra. Penso però che l'attitudine è corretta, siamo sulla strada giusta. La mia esperienza mi fa parlare così. L'arbitro forse quel rigore lì a noi non l'avrebbe dato. E manca il secondo giallo a Riggio nella ripresa. Poi c'era anche un rigore su Gondo nel secondo tempo sul punteggio di 2-0. Ribadisco che però abbiamo giocato una buona gara".