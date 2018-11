Rieti, Cheu: "Partita bella ma il calcio è ingiusto"

© foto di Federico Gaetano

Sconfitta interna per il Rieti contro la Juve Stabia. Il tecnico Ricardo Cheu ha analizzato la gara in conferenza: “Il calcio è ingiusto. Abbiamo fatto una partita bella ma purtroppo sono i dettagli a fare la differenza. Questa è una squadra giovane che lavora bene durante la settimana e ciò mi inorgoglisce - riporta Il Messaggero -. Purtroppo ci mancano uno o due giocatori di esperienza capaci di capire i tempi di gioco, in quali frangenti fare possesso palla e in quale accelerare: a volte abbiamo troppa frenesia. Come a Catanzaro tutti dicono che prepariamo bene la partita che giochiamo bene ma poi non arrivano risultati. Abbiamo bisogno di tempo, abbiamo bisogno di lavorare”.