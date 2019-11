Rieti, con la Reggina in campo con la Berretti e senza tifosi

© foto di Matteo Ferri

Prosegue il caos in casa Rieti con i giocatori che sono ancora in sciopero. Per evitare di cadere in sanzioni, la formazione laziale è scesa in campo oggi contro la Reggina, come previsto, con la formazione Berretti. Sugli spalti invece assenti i tifosi. Il match si giocherà a porte chiuse.