© foto di Matteo Ferri

Dopo la nuova penalizzazione dalle colonne de Il Messaggero parla il patron del Rieti Riccardo Curci: "Sono affranto e deluso per questa nuova penalizzazione, soprattutto perché avvenuta per fatto di cui non ero a conoscenza. Difenderò la società nelle sedi opportune. Il cambio di regolamento? Impensabile cambiarlo a cinque giornate dal termine. Se si parte con alcune regole, bisogna arrivare in fondo con le stesse".