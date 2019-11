© foto di Andrea Rosito

E' ancora caos, ora più che mai, in casa Rieti. Come noto, è braccio di ferro tra club, inadempiente a livello economico, e calciatori, che, non pagati, andranno avanti nel loro sciopero nonostante il club voglia chiedere il loro deferimento proprio nel caso in cui gli stessi non scendessero in campo a Reggio Calabria questo weekend. Ma la truppa di Bruno Caneo e non si piega, e, secondo quanto raccolto da tuttoc.com, andrà avanti per la propria strada.

Ma la gara contro la Reggina si giocherà: in campo andrà la formazione Berretti, che avrebbero dovuto giocare a Pistoia, dove, in sostituzione, si presenterà l'Under 17. Non sarà in panchina neppure Caneo, ma l'allenatore in seconda Antonio Maschio.