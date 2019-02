© foto di Matteo Ferri

L’avventura al Rieti di Cécé Franck Pepe sembra essere giunta agli sgoccioli specialmente dopo il fallo che ha causato il rigore a favore della Virtus Francavilla e poi al rimprovero con sostituzione che lo ha fatto un po' sparire dai radar. Secondo quanto riferito da Rietilife.com da allora il difensore non si è più allenato con la squadra e martedì ha avuto un incontro con la società per, secondo i rumors, per parlare della risoluzione del proprio contratto.