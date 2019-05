Rieti, il futuro di Capuano dipende dal progetto tecnico del club

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Le strade del Rieti e di mister Eziolino Capuano si separeranno? Forse si o forse no. Molto dipenderà dal progetto che il club deciderà di attuare nella prossima stagione. L'allenatore non ha mai nascosto di avere ambizioni di più alta classifica, e questo sarebbe ovviamente possibile se fosse ripetuto quello che per buona parte è stato il girone di ritorno della squadra: 23 punti conquistati sotto la gestione Capuano, cui vanno aggiunti i 3 dell'era Cheu.

Con i giusti innesti, questo potrebbe accadere. A riportare la notizia è Il Messaggero