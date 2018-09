Fonte: TuttoC.com

© foto di Andrea Losapio

Esordio casalingo programmato al 22 settembre per il Rieti, che la prima di campionato la giocherà in quel di Matera. Una fortuna per il club laziale neopromosso, considerando che c'è notevole apprensione circa la questione stadio e i lavori di adeguamento che si stanno svolgendo allo "Scopigno": chiaro che se la messa a norma dell'impianto non sarà ultimata in tempo utile, il Rieti giocherà la gara a porte chiuse. Su questo si è espresso, come riferisce Il Messaggero, il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Donati:

"Ci auguriamo che il Rieti possa giocare la prima gara casalinga a porte aperte. La ditta che sta eseguendo i lavori ha ordinato nella giornata di martedì la rete utile al prefiltraggio. Attendiamo di capire tempi di consegna e di messa in opera".

Da ricordare, però, che nell'arco di una stagione non si possono giocare più di tre gare a porte chiuse, e i reatini ne hanno già disputata una, quella di Teramo valevole per la fase a gironi della Coppa Italia Serie C.