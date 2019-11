Rieti, in dubbio i pagamenti. E la cessione sembra bloccata da un ex

© foto di Matteo Ferri

Sempre più pericolante il futuro del Rieti, che già a partire dal weekend potrebbe prendere pieghe non così inaspettate che ricadrebbero però su tutta la Serie C. I calciatori, infatti, quest’oggi si incontreranno con l’AIC per chiarire le loro posizioni, visto che gli stipendi non sono stati pagati e la gara contro la Vibonese, in programma domenica, è a rischio.

Il nodo stipendi – Fino a ieri, complici anche le tante promesse della proprietà, la squadra ha atteso il pagamento degli emolumenti del bimestre luglio-agosto, ma non risulta che le spettanze siano state saldate (o almeno non per intero), nonostante proprio il 6 novembre fosse l’ultima data utile per scongiurare la messa in mora. Che probabilmente arriverà. Già oggi, come detto, la squadra sarà al campo per un colloquio con l’AIC, ma non si svolgerà l’allenamento; che ieri è “andato in scena” senza la presenza dello staff medico.

La cessione delle quote - “Il Football Club Rieti srl, legalmente rappresentato dall’amministratore unico Giuseppe Troise comunica che in data odierna, presso lo studio notarile Cante in Napoli, la società Italdiesel srl ha sottoscritto a favore dello stesso amministratore una procura irrevocabile a cedere tutte le proprie quote a terzi. Troise, in funzione del mandato ricevuto e, oltretutto garantito dall’ingresso in società di nuovi imprenditori i quali hanno dato la loro adesione a far parte del progetto Rieti Calcio, ha iniziato nella data di oggi ad inviare i primi pagamenti ad i propri tesserati”. A giorni sarà poi ufficializzato il nuovo assetto societario.

La posizione di Curci – L’ex presidente amarantoceleste, pochi giorni fa, ha inviato una diffida a Italdiesel, considerando che la cessione era avvenuta con riserva. Ciò significa che Riccardo Curci, qualora l’attuale società non assolvesse alle obbligazioni determinate in sede di accordo, può riprendersi il club. Cosa di non poco conto per cessione a terzi.