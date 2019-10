Rieti, la squadra non si allena. A rischio il match con la Sicula Leonzio

© foto di Matteo Ferri

Arrivano aggiornamenti importanti sulla delicata situazione del Rieti. Come riferisce rietlife.com, la società non ha pagato gli stipendi di luglio/agosto e per questo motivo stamani i giocatori non si sono presentati al "Manlio Scopigno" per preparare la trasferta di Lentini contro la Sicula Leonzio, che potrebbe a questo punto essere a rischio. Previsto un incontro con l'AIC.