Rieti, Mpasinkatu: "Ledesma? Stiamo valutando il suo e altri profili"

© foto di Federico De Luca

Qualche idea di mercato, in casa Rieti, inizia a trapelare. Come vi avevamo riportato nei giorni scorsi, i nomi più altisonanti sono quelli di Cristian Ledesma, ora al Pro Piacenza, ma anche quelli degli ex Tiziano Tiraferri e Francesco Marcheggiani. Dalle colonne de Il Massaggero, conferma a tutto ciò arriva dalle parole del DS degli amarantocelesti Malu Mpasinkatu: "Inutile negare che sono dei nomi che stiamo valutando, ma come loro anche altri. Chiaro che Ledesma corrisponda alle caratteristiche del giocatore esperto che cerchiamo, ma non è comunque l'unico. Insomma, ne abbiamo parlato e alle giuste condizioni alcuni ex potrebbero tornare".