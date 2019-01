Fonte: tuttoc.com

© foto di Federico De Luca

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo del Rieti, a Rai Sport ha commentato il mercato dei laziali: "Son contento di essere rimasto a Rieti. Ero arrivato con la proprietà greca e sono stato confermato dalla nuova società. Abbiamo preso un tecnico importante come Capuano, ora dobbiamo lottare per la salvezza. Abbiamo perso due partite di fila più per errori individuali che per il collettivo. Siamo una squadra giovane anche se abbiamo messo dentro giocatori d'esperienza. La penalizzazione non aiuta ma il trend deve cambiare: dobbiamo ottenere almeno un punto da questa trasferta. Ora bisogna salvarci in un girone particolare. C'è il mercato che ci darà una mano, arriveranno innesti da qui al 31. Nomi non se ne fanno altrimenti i prezzi lievitano. Lavoriamo sottotraccia, abbiamo individuato quel che serve: un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e una seconda punta. Costa è bravo tra i pali ma abbiam un 2001 in panchina. Serve un portiere d'esperienza. Speriamo di coprire tutti questi ruoli o almeno la maggior parte. Cernigoi? Sul mercato di riparazione devi andare sul sicuro, su giocatori che il mister conosce. Era la nostra prima scelta e l'abbiamo accontentato".