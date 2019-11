Rieti, niente stipendi. Domani squadra in campo, ma senza allenarsi

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Matteo Ferri

Novità purtroppo non positive per il Rieti. Stante il mancato arrivo degli stipendi, come raccolto da TuttoC.com, la squadra domani si ritroverà al campo di allenamento ma non effettuerà alcuna seduta per protesta. Si terrà invece un incontro con i rappresentanti dell'Assocalciatori. A questo punto appare a fortissimo rischio la presenza della squadra a Vibo Valentia, dove gli amarantocelesti dovrebbero giocare domenica pomeriggio.