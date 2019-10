Rieti, oggi incontro con la nuova proprietà. Ma la trasferta resta a rischio

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Matteo Ferri

Quest'oggi la squadra del Rieti dovrebbe allenarsi regolarmente: come raccolto da TuttoC.com la squadra è infatti già al campo e dovrebbe anche incontrare la nuova società capitanata da Giuseppe Troise, proprietario che i calciatori ancora non avevano potuto conoscere. Resta comunque in dubbio la trasferta di Lentini.