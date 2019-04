Fonte: tuttoc.com

© foto di Matteo Ferri

Il Giudice Sportivo, in seguito all'ultima giornata di campionato e in base alle risultanze degli atti ufficiali, ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari relativi ai club di C:

SOCIETA'

AMMENDA € 1.500,00:

RIETI per comportamento antisportivo in quanto con la propria squadra in vantaggio venivano sistematicamente forniti palloni di riserva sgonfi allo scopo di rallentare la ripresa del gioco.