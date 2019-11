Rieti, per normalizzare la situazione servono subito 300mila euro

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Trecentomila euro. Tanto serve al Rieti per normalizzare nell'immediato la situazione, ancora in divenire e in attesa di una svolta susseguente all'incontro che si dovrebbe svolgere in queste ore tra Curci e la Ital Diesel. Come riportato da rietilife.com, ammontano a circa 150mila euro le pendenze nei confronti di giocatori e staff, più una cifra pari per fornitori e altri debiti da saldare.