Rieti, prima vittoria per mister Capuano

© foto di Giuseppe Scialla

Quando il cambio in panchina fa la differenza. Mentre in tanti club anche importanti e con un organico da categoria superiore si susseguono esoneri a ripetizione, a Rieti si può parlare di una vera e propria isola felice. Eziolino Capuano ha centrato la sua prima vittoria confermandosi osso duro per tutti e condottiero adatto per condurre una squadra molto giovane verso la salvezza. Già a Cava la prestazione era stata di alto livello e solo un rigore dubbio aveva piegato la resistenza della difesa. Oggi la società si gode un gruppo compatto, ben messo in campo, che non prende gol su azione da quasi 300 minuti e che, in un girone di fuoco, vuole conquistare il suo piccolo scudetto. Per Capuano sarebbe una bella soddisfazione dopo le vicende di Modena e l'ingiusto esonero di San Benedetto dello scorso anno.