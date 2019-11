Rieti, senza stipendi non si gioca: a rischio la gara con la Vibonese

© foto di Federico Gaetano

Una situazione da monitorare quella che riguarda il Rieti, ancora in attesa dell'evolversi della situazione societaria. Come riporta tuttoc.com, però, una decisione, dalla squadra, è stata presa: se oggi non dovessero arrivare gli stipendi, sabato contro la Vibonese non si giocherà. I giocatori oggi si sono comunque presentati all'allenamento, cosa che invece non ha fatto l'intero staff medico.