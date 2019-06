© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Dopo il fallimento della trattativa per l’acquisizione del Rieti , l’imprenditore Roberto Felleca, affiancato da Massimo Nicastro e Ninni Corda, potrebbe rivolgere la propria attenzione sul Carpi (club già accostato al trio reduce dall’esperienza al Como NdR) messo in vendita ormai da tempo da Stefano Bonacini. Lo riferisce la Gazzetta di Modena spiegando che nei prossimi giorni potrebbero esserci sviluppi. In corsa per il club emiliano c’è però anche una cordata lombarda che da un po' di tempo sta trattando con Bonacini.