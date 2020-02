Rieti, tegola Aquilanti: lesione del crociato e stagione già finita

Brutte notizie in casa Rieti per questo finale di stagione. Il club laziale infatti dovrà fare a meno del difensore Antonio Aquilanti che, come riporta Il Corriere di Rieti, ha riportato la lesione del legamento crociato e dovrà restare fermo per sei mesi.