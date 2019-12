Rieti, tre giocatori si svincolano: Gigli, Marcheggiani e Guiebre

Il Collegio Arbitrale ha dato ragione a tre calciatori del Rieti – il difensore Nicolò Gigli, il centrocampista Abdoul Guiebre e l’attaccante Francesco Marcheggiani - in merito alla richiesta di svincolo dopo il ritardo nei pagamenti degli stipendi. Lo annuncia l’avvocato dell’AIC Luca Miranda ai microfoni di Npctv.it: “Abbiamo già comunicato l’esito della sentenza alla società e da questo momento i calciatori possono essere considerati a tutti gli effetti svincolati. Chiaramente, sempre se lo vorranno, Marcheggiani, Gigli e Guiebre hanno la facoltà di ascoltare eventuali offerte che la società può sottoporgli per rimetterli nuovamente sotto contratto, ma per i regolamenti sono da considerare giocatori svincolati. Dispiace dover commentare certe situazioni perché significa che qualcosa non ha funzionato”.