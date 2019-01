© foto di Federico De Luca

Un ex Serie A per rinforzare la difesa. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, il Rieti starebbe pensando ad Archimede Morleo, difensore classe '83 ex Bologna, attualmente svincolato. I laziali, inoltre, continuano a seguire con interesse il terzino Sedrick Kalombo e il centrocampista offensivo Nicola Bellomo, entrambi della Salernitana ma seguiti anche da altri club. E proprio domani, contro i campani, gli uomini di mister Capuano saranno impegnati in amichevole.