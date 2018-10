Righetti: "Lascio per il bene del Rimini. Tifosi sempre eccezionali"

© foto di Angelo Palmas

Dopo le dimissioni dalla guida del Rimini il tecnico Gian Luca Righetti ha spiegato i motivi di questa scelta: “Mi sono dimesso per il bene del Rimini, era giusto fare così. Si era rotto qualcosa ed ho deciso, per il bene della squadra, della città, della società e dei tifosi, di fare questa scelta ed è giusto che ora arrivi qualcun altro per il bene di tutti. - spiega Righetti come riporta Il Corriere Romagna - I tifosi sono stati eccezionali a Imola, era come giocare al Neri, è stato bellissimo. Saluto tutti, auguro alla squadra di salvarsi per il bene della società”.