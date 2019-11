© foto di Angelo Palmas

Spazio al momento difficile in casa Rimini dopo lo 0-2 subito in casa da parte dell’Arzignano sul Corriere Romagna in edicola che parla di panchina pericolante per il tecnico Renato Cioffi ora davvero a rischio esonero. “Il Rimini va a picco. Adesso Cioffi rischia l’esonero” è il titolo del quotidiano romagnolo che sottolinea anche la contestazione dei tifosi fra bordate di fischi e “meritiamo di più”.