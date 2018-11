Rimini, Acori: "V. Verona in forma, ma anche noi siamo in crescita"

Fonte: TuttoC.com

Conferenza stampa per Leonardo Acori, tecnico del Rimini, alla vigilia della gara interna di campionato contro la Virtus Verona, in programma domani alle 14:30. Queste le parole del mister biancorosso: "Ci aspetta una partita difficile, contro una squadra in salute come noi e che è reduce da un'ottima partita contro il Teramo. Ci vorrà tanta attenzione, grande ritmo e generosità per metterli in difficoltà con le giocate singole e di squadra. Noi prepariamo sempre le gare per giocarcela a viso aperto, poi in campo ci sono anche gli avversari e a volte non è possibile imporre il proprio gioco ma ad esempio, contro la Fermana prima in classifica, non abbiamo mai buttato via la palla". I romagnoli sono a due punti dalla zona calda e a tre dagli spareggi promozione: "La classifica è cortissima, sia davanti che dietro. Dobbiamo pensare alla singola partita, con la consapevolezza che questo è un girone estremamente competitivo e che il livello è molto alto. Fisicamente la squadra sta bene, mi aspetto che ripeta la prestazione del secondo tempo di Ravenna, ma stavolta per novanta minuti". Sulla formazione: "Arlotti, Bandini e Buscè sono sulla via del recupero e dalla prossima settimana torneranno ad allenarsi col gruppo mentre Alimi è rientrato ed è nella lista dei convocati per domani. La formazione? Il sabato sera mi riunisco con me stesso e sciolgo gli ultimi dubbi". Acori chiarisce la sua posizione sul modulo e sull'atteggiamento chiesto ai suoi: "Ho sentito dire che giochiamo col 4-4-1-1 ma il nostro è un 4-2-3-1 perfetto, con due esterni offensivi come Simoncelli e Guiebre e dietro la punta schieriamo un giocatore d'attacco come Candido o Badjie. Inoltre ai miei terzini chiedo sempre di accompagnare la manovra d'attacco e i centrocampisti centrali devono avvicinarsi di più alla porta avversaria, soprattutto Danso visto che ha un gran tiro dalla distanza. Cerchiamo di utilizzare un modulo che sfrutti al meglio le caratteristiche dei ragazzi, non possiamo cambiarlo per le esigenze di ognuno di loro. Anche da parte dei giocatori ci deve essere l'elasticità mentale per adeguarsi e capire che la C non è la D, qui i ritmi sono più alti e bisogna partecipare tanto alla fase difensiva quanto a quella offensiva. Nel calcio la prima è più semplice da spiegare mentre la seconda necessita anche di qualità individuali importanti. Non dico che queste caratteristiche manchino a questo Rimini, ma dobbiamo sicuramente fare di più, tentare maggiormente le conclusioni in porta e non solo da parte degli attaccanti". Infine una battuta sul mercato e sul pubblico: "Per ora penso alle partite di novembre, poi penserò a quelle di dicembre. Il mercato è compito del nostro direttore, io ho fiducia in questo gruppo perché è composto da ragazzi giovani che possono far carriera se si applicano tutti i giorni. Dove possiamo arrivare lo dirà solo il campo, io spero che i nostri tifosi tornino ad innamorarsi del Rimini e noi daremo il massimo affinché questo possa accadere. A Ravenna erano più di trecento al seguito della squadra, solo creando queste sinergie si può fare un campionato importante".