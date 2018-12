Rimini, Acori: "Visto l'andamento della gara il pareggio era più giusto"

© foto di Image Sport/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta sul campo della Sambenedettese, il tecnico del Rimini Leonardo Acori ha commentato: “Non capisco cosa è accaduto in occasione del rigore, non dovevamo concedere la punizione alla Sambenedettese poi ci siamo fatti sorprendere da un colpo di testa dal limite dell'area, che di fatto ha pescato Rapisarda a centro area. Devo rivedere l'azione - sottolinea newsrimini.it - perchè con la difesa schierata non so come sia stato possibile. Siamo una squadra giovane, e abbiamo pagato l'inesperienza rispetto ai nostri avversari. Peccato, perchè visto l'andamento della gara il pareggio era il risultato più giusto”.