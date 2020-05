Rimini, attività sospese fino a data da destinarsi. Nonostante l'apertura della Regione

Nonostante la Regione Emilia-Romagna abbia aperto da domani la possibilità di allenarsi, singolarmente, anche agli atleti che fanno sport di squadra il Rimini ha annunciato che le attività restano sospese. Un segnale ulteriore sulla volontà della Serie C di non continuare il campionato e finire qui la stagione. Questa la nota del club biancorosso: "Con riferimento all’ultimo Dpcm e in seguito all’ordinanza emessa lo scorso 30 aprile dalla Regione Emilia Romagna, il Rimini F. C. rende noto che le attività della prima squadra e dell’intero settore giovanile non riprenderanno domani, lunedì 4 maggio, ma rimarranno sospese sino a data da destinarsi. Questo in attesa della definizione del protocollo sanitario e delle norme sulla eventuale ripresa delle competizioni sportive".