Rimini, ceduto il 25% delle quote: sarà pagato in cryptovaluta

Una grossa novità nel panorama calcistico italiano, che arriva direttamente dal Rimini. Il club, tornato questo anno in Serie C, è la prima società che sarà venduta in cryptovaluta, bitcoin e derivati: in soldoni - scusate il gioco di parole - una moneta virtuale utilizzata per i pagamenti online.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, nella giornata odierna è stato ufficializzato il passaggio del 25% delle quote azionarie biancorosse all’Heritage Sports Holdings, che appunto pagherà in cryptovaluta, pagamento già utilizzato in passato dalla stessa holding per l'acquisto di calciatori.