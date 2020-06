Rimini, Colella: "Retrocessione sarebbe un'ingiustizia. Si stanno tutelando gli interessi di pochi"

vedi letture

Intervistato dal Corriere di Romagna il tecnico del Rimini Giovanni Colella ha parlato della difficile situazione della Serie C e in particolare delle squadre che si trovano nelle zone basse che sono passate dal blocco delle retrocessioni a dover giocare i play out per non scendere di categoria: “Credo che sia incredibile che si sia arrivati a questo punto, a mio avviso è innanzitutto in problema di governance perché un comandante dovrebbe prendere le decisioni con onestà intellettuale e poi eventualmente scendere a compromessi politici. Mentre al momento si stanno tutelando solo gli interessi di pochi e sono state fatte scelte senza logica o visione futura. - continua Colella – Verrebbe da chiedersi se è una questione di interessi o incapacità perché di certo la nostra retrocessione, e direi lo stesso se ci fosse il Fano al nostro posto, sarebbe un'ingiustizia clamorosa”.