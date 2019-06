Rimini, comunicato del club: "La squadra non è in vendita"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Presa di posizione del Rimini, che ha smentito con un comunicato stampa le voci che vedrebbero in vendita il club. “In merito alle notizie apparse negli ultimi giorni su alcuni organi di informazione, il Rimini F. C. comunica che la società non è in vendita - si legge nel comunicato stampa del club romagnolo -. Si rende altresì noto che l’assemblea dei soci, riunitasi in data 5 giugno 2019, ha provveduto a modificare l’organo amministrativo nominando il presidente Giorgio Grassi amministratore unico della società”.