© foto di Angelo Palmas

Spazio ai numeri del Rimini in questo avvio di stagione sulle pagine del Corriere Romagna che parla di crisi senza precedenti. Il club biancorosso infatti in 44 partecipazioni alla Serie C, la prima nel 1935-36, non ha mai fatto segnare numero così negativi come quelli attuali con le cinque sconfitte di fila che fanno tornare alla mente l’annata, disgraziata, 1988-89. rispetto a quella stagione (conclusa con appena 15 punti) questo Rimini va ancora più lento e ha due punti in meno dopo 18 gare. L’unico dato positivo? La disciplina con zero espulsioni nell’ultimo mese.