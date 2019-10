Intervistato dal Corriere Romagna il direttore sportivo del Rimini Rino D’Agnelli ha parlato della crisi della squadra dopo la conferma di Cioffi sulla panchina arrivata nei giorni scorsi: “D’ora in avanti servirà un Rimini con il sangue negli occhi. Il primo tempo contro la Virtus Verona è stato indecoroso. Forse ora c’è troppa tensione ed emerge la paura di giocare, ma il nostro livello è quello delle prime tre gare di campionato. - spiega il ds biancorosso – La squadra si può migliorare, gli under che scendono in campo in questo momento hanno qualità, magari qualche settimana fa non erano pronti. A volte però ci si fossilizza troppo sui giovani, basti pensare che domenica abbiamo giocato con i vecchi e proprio loro avrebbero dovuto dare qualcosa in più, ma la prestazione è stata insufficiente".