Rimini, depositata la prima documentazione per l'iscrizione alla Serie C

Il Rimini ha reso noto che, nella giornata di ieri, è stata trasmessa in Lega la documentazione relativa alla certificazione del rispetto dei criteri infrastrutturali. Tale atto, come previsto dal sistema delle Licenze nazionali, costituisce il primo step necessario all’iscrizione al campionato di Serie C 2019-20.