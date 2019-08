© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Domani alle ore 12 il patron del Rimini Giorgio Grassi farà luce sul futuro del club biancorosso dopo che non è andata in porto la cessione all’imprenditore italo-americano Massimo Nicastro, a cui il numero uno romagnolo ha restituito l’acconto versato qualche mese addietro. Gli scenari al momento sono due: o il Rimini viene tolto dal mercato e resta nelle mani di Grassi o si apre a un nuovo acquirente che potrebbe essere rappresentato dal duo Rota-Samorì, che però sembra essersi arenata, o dal finanziere Raffaello Follieri, già accostato in passato – senza fortuna – a Foggia e Palermo.