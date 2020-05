Rimini, Grassi: "Aspettiamo l'esito del Consiglio Federale. Situazione non facile"

In attesa di capire quello che sarà il futuro del calcio in Serie C, e soprattutto in attesa di capire anche quella che sarà la decisione del Consiglio Federale in merito alla proposta dell'assemblea, il Rimini si muove si più binari, comprensivi di quello che riguarda il centro sportivo, che dovrebbe sorgere nella zona Gaiofana: entro luglio è prevista l'assegnazione del terreno, sulla base del bando stabilito dall'amministrazione comunale.

Di questo, come riferisce il Corriere dello Sport, ne ha parlato il patron biancorosso Giorgio Grassi: "Noi ci saremo tenuto conto dei tempi nel momento più incerto dal punto di vista personale e delle aziende. Lo faremo con la coerenza e la trasparenza che ci contraddistingue da quattro anni. Aspettiamo di sapere come si muoverà il governo su temi che stanno a cuore quali la cassa integrazione. Il Consiglio Federale ha tanti nodi da sciogliere, dalla ripresa della Serie A a scendere. Non è un compito facile".