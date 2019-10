© foto di Angelo Palmas

Il patron del Rimini Giorgio Grassi in un’intervista rilasciata al Corriere Romagna ha parlato della conferma del tecnico Renato Cioffi: “Martedì l’ho incontrato, gli ho dato carta bianca su tutto. Non ho mai pensato che il problema fosse il tecnico, se servirà lui prenderà decisioni dolorose e impopolari. Preferisco un allenatore che sbaglia agendo piuttosto che affondi per incapacità di scegliere”.