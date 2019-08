© foto di Angelo Palmas

Il presidente del Rimini Giorgio Grassi continua per la sua strada dopo la fine della trattativa con l’imprenditore italo-americano Nicastro. Lo ha spiegato in conferenza stampa lo stesso numero uno biancorosso in conferenza stampa: “Abbiamo lavorato quasi su tre squadre in questo periodo, quella dell’anno scorso, quella iniziata a costruire da Cangini e poi quella dell’era Nicastro-Penta che si è già conclusa. In quest’ultimo caso le scelte sono sempre state condivise con me e il direttore sportivo a parte la scelta dello staff che non conoscevo, ma che ho imparato ad apprezzare. Dal 21 di luglio la presenza di Penta è stata insignificante, mentre con Nicastro ho parlato tre volte questa estate. Questa squadra la sento figlia mia, non di nessun altro. - continua Grassi come riporta Tuttoc.com - Società in vendita? La vita è fatta di tre cose: il nostro benessere psicofisico, la nostra famiglia e l’azienda o quello che ci dà da mangiare. Il mio benessere psicofisico è azzerato, la mia famiglia mi sta dicendo perché mi complico la vita e non sono a veleggiare in Croazia e per quanto riguarda l’azienda tra poco arrivano i cinesi e non lavoreremo più. Datevi voi una risposta. Per quanto riguarda le trattative d'importante non c'è nulla, ma ogni volta che chiediamo chi c'è dietro non ci sono persone affidabili".