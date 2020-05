Rimini, Grassi: "Impossibile riprendere senza introiti. Perché si vuole continuare?"

Giorgio Grassi, presidente del Rimini, ha ripercorso la sua avventura alla guida del club romagnolo dalle colonne di Tuttosport. In merito al futuro della società biancorossa ha spiegato: “Cosa c’è nel futuro del Rimini? Un immenso punto interrogativo anche per una questione etica ed economica. La mia azienda che produce palloncini e li distribuisce in tutto il mondo, la Grabo, non so se riuscirà a reinserire tutti i dipendenti che ho in cassa integrazione. Bisogna poi vedere quali saranno i criteri di ingaggio. Ci saranno le fideiussioni o no? Come verranno emessi i verdetti? Vediamo cosa decideranno. La vedo dura perché se fossimo costretti a stare fermi a giugno per poi forse riprendere a luglio e agosto senza introiti perché a porte chiuse, beh, è chiaro che non sarebbe possibile. Non ci sarebbero ricavi. Giusto che la A riprenda per i diritti tv e quant’altro ma la serie C non ha quelle voci. Per cui perché continuare?”