Rimini, Grassi: "Pronti a una class action se la FIGC non bloccherà le retrocessioni in D"

Il presidente del Rimini Giorgio Grassi ha parlato dalle colonne del Corriere Romagna del blocco delle retrocessioni deciso dall'assemblea di Lega Pro spiegando che qualora la Federcalcio dovesse decidere di non ratificarla si potrebbe profilare una lunga battaglia legale: “Il nostro obiettivo è fermarci perché non abbiamo i mezzi per andare avanti, sapevamo benissimo che la FIGC avrebbe inquadrato le nostre scelte in un contesto più ampio e capisco che non ci siamo solo noi, ma sono sereno. - continua Grassi – Venire retrocessi quando ci sono ancora 12 gare da giocare è come far cadere una mannaia senza scampo. Immagino che le nove società retrocesse d'ufficio potrebbero sentirsi danneggiate e promuovere una class action".