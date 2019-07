Rimini, Grassi: "Venduto il 30% delle quote al gruppo Nicastro"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di mister Cioffi, in casa Rimini, per concentrarsi sulle note societarie, è intervenuto anche il presidente biancorosso Giorgio Grassi:

“Si è concretizzata la vendita del 30% della società al gruppo Nicastro. C'è un accordo preliminare molto articolato e ci sono una serie di step che prevedono entro la fine del prossimo campionato di ulteriori quote, naturalmente legate alla rigorosa osservanza di quanto stabilito in questo preliminare che è stato siglato. Per quanto riguarda la società, non ho altre cose da dire: posso solo affermare che si tratta di una vendita che è nell’interesse del Rimini per il futuro, c’è stata una sintonia con lui assoluta e non ci abbiamo messo neanche molto. Ho capito che un uomo come lui, un bocconiano che ha un curriculum altissimo, ho capito che parliamo la stessa lingua e siamo andati molto rapidamente a un accordo che secondo me farà molto bene al Rimini. Io rimango con il 70%”.