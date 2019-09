Dalle colonne del Corriere di Romagna, il Ds del Rimini Rino D'Agnelli ha fatto il punto sul mercato, che per i biancorossi non è ultimato: "Sappiamo che con il budget a disposizione abbiamo costruito una discreta squadra. La strategia era quella di un mercato intelligente con ottimo rapporto qualità-prezzo. Svincolati? Arriverà un altro under. Se in difesa o a centrocampo decideremo presto io e Cioffi".