© foto di Angelo Palmas

Era attesi sviluppi circa l'incontro con Giorgio Grassi, ma per ora l'imprenditore rimarrà al timone del suo Rimini. Secondo quanto riferisce altarimini.it, la trattativa con il gruppo Samorì per la cessione del pacchetto azionario è per il momento tramontata, e proprio il gruppo, attraverso il consulente faentino Giulio Mongardi, ha fatto sapere che a breve sarà convocata una conferenza stampa dove saranno spiegate le dinamiche della vicenda.